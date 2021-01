Covid, la situazione sembra migliorare: 8.824 contagi e 377 decessi. Sempre di più i guariti (Di lunedì 18 gennaio 2021) sembra lentamente migliorare la situazione coronavirus nel Paese dove, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 158.674 tamponi (tra molecolari e antigienici), dai quali sono emersi 8.824 nuovi contagi. Anche oggi, come nei giorni cosi, calcolando entrambi i due test, l’indice di positività è stato calcolato al 5,5%. Il ministero della Salute informa inoltre che in Italia gli attualmente positivi (ma non ‘malati’), sono attualmente 547.058. Cambio al vertice delle regioni maggiormente colpite dai nuovi contagi, con la Sicilia, che da ieri ha individuato 1.278 casi. Seguono la Lombardia (1.189), e l’Emilia Romagna (1.153). Si distinguono nel frattempo anche cinque regioni sotto i cento casi: Umbria (94), provincia di Trento (56), Molise (33), Val d’Aosta (11) e Basilicata (7). Tornano invece a salire, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 gennaio 2021)lentamentelacoronavirus nel Paese dove, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 158.674 tamponi (tra molecolari e antigienici), dai quali sono emersi 8.824 nuovi. Anche oggi, come nei giorni cosi, calcolando entrambi i due test, l’indice di positività è stato calcolato al 5,5%. Il ministero della Salute informa inoltre che in Italia gli attualmente positivi (ma non ‘malati’), sono attualmente 547.058. Cambio al vertice delle regioni maggiormente colpite dai nuovi, con la Sicilia, che da ieri ha individuato 1.278 casi. Seguono la Lombardia (1.189), e l’Emilia Romagna (1.153). Si distinguono nel frattempo anche cinque regioni sotto i cento casi: Umbria (94), provincia di Trento (56), Molise (33), Val d’Aosta (11) e Basilicata (7). Tornano invece a salire, ...

matteosalvinimi : #Salvini: Oggi in Olanda, con una situazione sanitaria simile alla nostra, è caduto il governo. Si voterà il 17 mar… - matteosalvinimi : Videoconferenza con i governatori della Lega per fare il punto sulla situazione politica e sanitaria: insufficienza… - SkyTG24 : Covid, Galli: “La situazione contagi è disastrosa come a marzo 2020” - AxxMassimo : @Freddyascott @gjoegl @Adri_JUVE @Enzo54847297 Ecco una punta serve come il pane..come un esterno basso.. E un uomo… - ComuneNapoli : Situazione dei contagi #Covid_19 per la Città di #Napoli, aggiornato a oggi lunedì 18 gennaio. Il totale dei “posit… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid situazione Coronavirus: la situazione di lunedì 18 gennaio Ufficio Stampa Covid-19: Regione Marche, illustrato pacchetto di misure per rientro sicuro a scuola

“Un pacchetto di misure per rientro a scuola in sicurezza, anche prima del 31 gennaio se la situazione in relazione alla pandemia lo permetterà”. E’ quanto ha annunciato questo pomeriggio il president ...

Lagnasco: la residenza per anziani "Don Eandi" è covid-free

La Residenza "Don Eandi", dopo oltre due mesi, torna ad essere ufficialmente "Covid-free". La comunicazione è stata inoltrata all’ASL ed alla Commissione di Vigilanza dalla Direzione della struttura p ...

“Un pacchetto di misure per rientro a scuola in sicurezza, anche prima del 31 gennaio se la situazione in relazione alla pandemia lo permetterà”. E’ quanto ha annunciato questo pomeriggio il president ...La Residenza "Don Eandi", dopo oltre due mesi, torna ad essere ufficialmente "Covid-free". La comunicazione è stata inoltrata all’ASL ed alla Commissione di Vigilanza dalla Direzione della struttura p ...