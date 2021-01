Covid in Italia, grande calo dei positivi: 8.824 (Di lunedì 18 gennaio 2021) In Italia si registrano altri 377 morti di Covid-19 nelle ultime 24 ore, lo stesso di ieri. I nuovi positivi sono invece 8.824, in calo rispetto a domenica, a fronte di 158.674 tamponi effettuati. Crescono i ricoverati in terapia intensiva, +41 rispetto a ieri per un totale di 2.544. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Insi registrano altri 377 morti di-19 nelle ultime 24 ore, lo stesso di ieri. I nuovisono invece 8.824, inrispetto a domenica, a fronte di 158.674 tamponi effettuati. Crescono i ricoverati in terapia intensiva, +41 rispetto a ieri per un totale di 2.544.

