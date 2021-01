Covid: in Italia 12.545 nuovi casi e 377 morti. Indice positività in calo al 5,9% (Di lunedì 18 gennaio 2021) Diminuiscono i ricoveri: le terapie intensive sono 17 in meno. La Regione con più nuovi contagi è la Lombardia (+1.603), seguita dalla Sicilia. I vaccinati raggiungono quota 1.147.373 Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Diminuiscono i ricoveri: le terapie intensive sono 17 in meno. La Regione con piùcontagi è la Lombardia (+1.603), seguita dalla Sicilia. I vaccinati raggiungono quota 1.147.373

