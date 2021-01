Covid, in Campania sale al 9,2 per cento la curva dei positivi. 25 vittime (4 nelle ultime 48 ore) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono 714, di cui 26 casi identificati da test antigenici rapidi, i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore a fronte di 7.758 tamponi di cui 232 antigenici. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Campania, specificando che dei nuovi positivi 613 sono asintomatici, 75 i sintomatici.I guariti sono 1.138, le vittime 25 di cui 4 decedute nelle ultime 48 ore e 19 in precedenza, ma registrate ieri.Sono 94 i posti letto di terapia intensiva (656 il totale di quelli disponibili); 1.448 i posti di degenza occupati (3.160 il totale di quelli disponibili). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono 714, di cui 26 casi identificati da test antigenici rapidi, i nuovi casi di contagio registrati in24 ore a fronte di 7.758 tamponi di cui 232 antigenici. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione, specificando che dei nuovi613 sono asintomatici, 75 i sintomatici.I guariti sono 1.138, le25 di cui 4 decedute48 ore e 19 in precedenza, ma registrate ieri.Sono 94 i posti letto di terapia intensiva (656 il totale di quelli disponibili); 1.448 i posti di degenza occupati (3.160 il totale di quelli disponibili). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

