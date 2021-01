Covid, il caso Abruzzo. A Guardiagrele (Chieti) 111 contagi per la variante inglese. Il sindaco: “Ma non si riesce a trovare l’origine” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ci sono la variante inglese di Sars Cov 2 e un’altra già nota in Europa all’origine di numerosi contagi accertati in Abruzzo dal dicembre 2020. L’Istituto Superiore di Sanità ha confermato ciò che era già emerso dagli accertamenti del Laboratorio di genetica molecolare dell’Università di Chieti. Il numero complessivo dei casi, però, sarebbe maggiore. L’Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise (Izsam) ha infatti individuato 51 contagi per la provincia di Chieti riconducibili alla cosiddetta variante inglese. Ed è in provincia di Chieti Guardiagrele, 880 abitanti, che la variante è stata particolarmente efficace. “Al momento siamo a quota 111 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ci sono ladi Sars Cov 2 e un’altra già nota in Europa aldi numerosiaccertati indal dicembre 2020. L’Istituto Superiore di Sanità ha confermato ciò che era già emerso dagli accertamenti del Laboratorio di genetica molecolare dell’Università di. Il numero complessivo dei casi, però, sarebbe maggiore. L’Istituto Zooprofilattico die Molise (Izsam) ha infatti individuato 51per la provincia diriconducibili alla cosiddetta. Ed è in provincia di, 880 abitanti, che laè stata particolarmente efficace. “Al momento siamo a quota 111 ...

