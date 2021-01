Covid, focolaio a St. Moritz: due hotel in quarantena | Francia, iniziata la vaccinazione di tutti gli over 75 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le autorità sanitarie svizzere hanno messo in quarantena due hotel e chiuso tutte le scuole di sci a St. Moritz dopo la scoperta di un focolaio di una variante del coronavirus . Lo riporta il Guardian. Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le autorità sanitarie svizzere hanno messo induee chiuso tutte le scuole di sci a St.dopo la scoperta di undi una variante del coronavirus . Lo riporta il Guardian.

HuffPostItalia : Focolaio di variante Covid a St. Moritz: 2 hotel in quarantena, chiuse le scuole sci - RaiNews : Dodici le persone contagiate - SkyTG24 : Covid, focolaio a St. Moritz: due hotel in quarantena