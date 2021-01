Covid e “zone rosse”, Fontana annuncia il ricorso: il bollettino di oggi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Fontana prepara il ricorso contro la “zona rossa” assegnata alla Lombardia, il Governo riprende i temi della pandemia per cercare di sfangare una crisi politica che potrebbe inabissare un Paese già in ginocchio. Una giornata non facile quella odierna per il Bel Paese che anche oggi si confronta con i numeri del Coronavirus. Il bollettino con tutti i numeri sull’emergenza sanitaria aggiornati al 18 gennaio. Coronavirus, rapporto tamponi/positivi al 5,56% 8.842 i nuovi casi di contagio di Coronavirus in Italia, un numero che lentamente scende in queste settimane che stiamo vivendo con gli occhi puntati ai dati della vaccinazione. 1.153.501, in totale, il numero dei vaccini somministrati e scende, di poco, il tasso di positività al virus ora pari al 5,6%. 158.674 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 gennaio 2021)prepara ilcontro la “zona rossa” assegnata alla Lombardia, il Governo riprende i temi della pandemia per cercare di sfangare una crisi politica che potrebbe inabissare un Paese già in ginocchio. Una giornata non facile quella odierna per il Bel Paese che anchesi confronta con i numeri del Coronavirus. Ilcon tutti i numeri sull’emergenza sanitaria aggiornati al 18 gennaio. Coronavirus, rapporto tamponi/positivi al 5,56% 8.842 i nuovi casi di contagio di Coronavirus in Italia, un numero che lentamente scende in queste settimane che stiamo vivendo con gli occhi puntati ai dati della vaccinazione. 1.153.501, in totale, il numero dei vaccini somministrati e scende, di poco, il tasso di positività al virus ora pari al 5,6%. 158.674 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, ...

