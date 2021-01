Covid, dosi vaccino in base al Pil della Regione: critiche alla Moratti (Di martedì 19 gennaio 2021) . Il ministro Speranza ha ribadito: “La salute non è un privilegio” I rallentamenti nella consegna dei vaccini hanno fatto scattare un allarme all’interno del governo. Pfizer dovrà garantire perlomeno la seconda dose per chi si è già sottoposto alla prima somministrazione, per non L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) . Il ministro Speranza ha ribadito: “La salute non è un privilegio” I rallentamenti nella consegna dei vaccini hanno fatto scattare unrme all’interno del governo. Pfizer dovrà garantire perlomeno la seconda dose per chi si è già sottopostoprima somministrazione, per non L'articolo proviene da Inews.it.

Il vice presidente e neo assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti avrebbe mandato una lettera al commissario Domenico Arcuri in cui avrebbe ...

La rabbia di Arcuri: “Situazione incredibile”. Per far fronte al caso è stata convocata una riunione tra governo e Regioni ...

