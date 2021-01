Covid, domani conclusa prima fase vaccinazione in ospedale Caserta: raddoppia tasso positività (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si concluderà domani la prima fase della campagna di vaccinazione anti-Covid per dipendenti e fornitori dell’azienda ospedaliera di Caserta; ad oggi sono 1625 le persone vaccinate, ma entro domani, con la somministrazione delle dosi a coloro che erano impossibilitati nei giorni scorsi (qualcuno era influenzato), saranno quasi 1700. Intanto già oggi sarà somministrata la seconda dose del vaccino, il cosiddetto “richiamo”, alla metà dei cento operatori sanitari vaccinati il 27 dicembre, nel corso della prima giornata dedicata ai vaccini in tutta Europa. Dal canto suo l’Asl di Caserta ha somministrato nei cinque ospedali individuati come centro di vaccinazione 15282 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Si concluderàladella campagna dianti-per dipendenti e fornitori dell’azienda ospedaliera di; ad oggi sono 1625 le persone vaccinate, ma entro, con la somministrazione delle dosi a coloro che erano impossibilitati nei giorni scorsi (qualcuno era influenzato), saranno quasi 1700. Intanto già oggi sarà somministrata la seconda dose del vaccino, il cosiddetto “richiamo”, alla metà dei cento operatori sanitari vaccinati il 27 dicembre, nel corso dellagiornata dedicata ai vaccini in tutta Europa. Dal canto suo l’Asl diha somministrato nei cinque ospedali individuati come centro di15282 ...

Agenzia_Ansa : Lo stato d'emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 30 aprile. Lo si apprende da fonti di governo a… - discoradioIT : Covid: Fontana, ricorso contro Dpcm presentato entro domani - Lombardia - - LupiniSimona : Un'altra settimana di lavori in #consiglioregionale #Marche! Domani dalle 10.00, in Consiglio atti miei e di… - DiegoPopolizio : RT @vediamocitv2000: Cosa dobbiamo sapere su #vaccini #tamponi e decreti circa #covid_19 ? Scopritelo domani #19gennaio alle 10:30 su @TV20… - diariotv2000 : RT @vediamocitv2000: Cosa dobbiamo sapere su #vaccini #tamponi e decreti circa #covid_19 ? Scopritelo domani #19gennaio alle 10:30 su @TV20… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid domani Vaccino Covid, da domani anche per la Valbormida: ma solo per il personale sanitario IVG.it Rimandato l’inizio della vendita dei biglietti a Montecarlo

I biglietti per assistere al Masters 1000 del Principato dovevano essere disponibili da domani 19 gennaio. Ma si è deciso di rimandare a causa della situazione Covid nel Sud della Francia ...

Gossip e crociati, liti social, la paternità sgradita e il Covid: l'anno nero di Zaniolo

Il talento giallorosso deve affrontare una nuova sfida, quella contro il coronavirus. È solo l'ultima di una serie di problematiche, in campo e fuori, che lo tormentano ormai dall'inizio del 2020 ...

I biglietti per assistere al Masters 1000 del Principato dovevano essere disponibili da domani 19 gennaio. Ma si è deciso di rimandare a causa della situazione Covid nel Sud della Francia ...Il talento giallorosso deve affrontare una nuova sfida, quella contro il coronavirus. È solo l'ultima di una serie di problematiche, in campo e fuori, che lo tormentano ormai dall'inizio del 2020 ...