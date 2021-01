Covid Cina | altri 109 casi | un gelato sotto accusa

(Di lunedì 18 gennaio 2021) (Adnkronos) - Insi sono registrati più di cento contagi di coronavirus al giorno per il sesto giorno consecutivo, con 109confermati nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità sanitarie cinesi che mettonoun. In particolare, il governo di Pechino ritiene di aver individuato il coronavirus su unprodotto nellaorientale, che è stato ritirato dal mercato. La Daqiaodao Food Company che si trova a Tianjin, vicino a Pechino, è stata quindi sigillata e i suoi dipendenti sono statiposti al test per il coronavirus, spiega il governo. Intanto la Commissione sanitaria nazionale ha riferito che, dei 109confermati nelle ultime 24 ore, 93 sono state trasmesse localmente. Di queste ultime, ...

(Adnkronos) - In Cina si sono registrati più di cento contagi di coronavirus al giorno per il sesto giorno consecutivo, con 109 casi confermati nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità ...Il Covid-19 sta condizionando la nostra vita dal punto di vista sanitario, economico, sociale e psicofisico. Se questo vale un po’ per tutti, è vero ancor di più per chi, anche in tempi per così dire ...