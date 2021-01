Covid, arriva il vaccino di Moderna (Di lunedì 18 gennaio 2021) Moderna è arrivato a Pistoia . È partita questa mattina una nuova fase della vaccinazione che vede come protagonisti i volontari e il personale 118. Gli ambulatori per questa somministrazione del ... Leggi su lanazione (Di lunedì 18 gennaio 2021)to a Pistoia . È partita questa mattina una nuova fase della vaccinazione che vede come protagonisti i volontari e il personale 118. Gli ambulatori per questa somministrazione del ...

petergomezblog : #Covid, ecco la variante brasiliana che arriva dall’Amazzonia. Rilevata per la prima volta in Giappone ora spaventa… - MediasetTgcom24 : Covid: confermato il coprifuoco alle 22, arriva la 'zona bianca' #Coronavirusitalia - 10clarenc3 : Qui, dalle mie parti, hanno così tanti problemi a trovare #positivi che passano con i camioncini a fare i #tamponi… - PMurroccu : RT @Signorasinasce: #Zingaretti s'inventa la #lotteria del #vaccino. #Dose a chi arriva prima - luragiuseppe : RT @FedeFraschetti: @borghi_claudio Logico, dove non arriva il solo covid subentra in soccorso lo spread -

Ultime Notizie dalla rete : Covid arriva Covid, arriva il vaccino di Moderna LA NAZIONE Procida Capitale italiana della Cultura 2022: l'Isola del Golfo di Napoli scelta tra 10 finaliste

Il riconoscimento, infatti, segnerà una tappa importante della ripresa economica dell'isola colpita fortemente dalla crisi del Coronavirus. Esulta anche Napoli, che sarà la meta di arrivo di ...

Abruzzo, balzo della variante inglese del Covid. Ecco come vaccinarsi

Una buona notizia che arriva in concomitanza con l'avvio della campagna vaccinale ... Oggi in Abruzzo 285 nuovi positivi al Covid 19 di età compresa tra 1 e 100 anni, su 3636 tamponi molecolari. (Il ...

Il riconoscimento, infatti, segnerà una tappa importante della ripresa economica dell'isola colpita fortemente dalla crisi del Coronavirus. Esulta anche Napoli, che sarà la meta di arrivo di ...Una buona notizia che arriva in concomitanza con l'avvio della campagna vaccinale ... Oggi in Abruzzo 285 nuovi positivi al Covid 19 di età compresa tra 1 e 100 anni, su 3636 tamponi molecolari. (Il ...