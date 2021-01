Covid, 60enne positivo gira indisturbato per la città: bloccato e denunciato (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBarano di Ischia (Na) – I carabinieri della compagnia di Ischia hanno effettuato un servizio di controllo straordinario disposto dal comando provinciale di Napoli. Durante i controlli – finalizzati alla repressione dell’illegalità diffusa, alla verifica del rispetto delle norme sulla circolazione stradale ed al controllo del rispetto della normativa in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 – i militari della locale compagnia hanno identificato 84 persone e sanzionato 8 persone perché non indossavano la prevista mascherina. I militari dell’Arma hanno denunciato un cittadino 60enne. Era per strada a Barano d’Ischia nonostante fosse stato sottoposto in isolamento perché riscontrato positivo al coronavirus. L’uomo, con le dovute precauzioni del caso, è stato posto nuovamente ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBarano di Ischia (Na) – I carabinieri della compagnia di Ischia hanno effettuato un servizio di controllo straordinario disposto dal comando provinciale di Napoli. Durante i controlli – finalizzati alla repressione dell’illegalità diffusa, alla verifica del rispetto delle norme sulla circolazione stradale ed al controllo del rispetto della normativa in materia di contenimento della diffusione del-19 – i militari della locale compagnia hanno identificato 84 persone e sanzionato 8 persone perché non indossavano la prevista mascherina. I militari dell’Arma hannoun cittadino. Era per strada a Barano d’Ischia nonostante fosse stato sottoposto in isolamento perché riscontratoal coronavirus. L’uomo, con le dovute precauzioni del caso, è stato posto nuovamente ...

occhio_notizie : I Carabinieri della Compagnia di Ischia #hanno denunciato un 60enne del posto per violazione delle norme anti #Covid - NapoliToday : #Cronaca Positivo al Covid girava tranquillamente in strada: fermato 60enne - statodelsud : Covid: Marche, 10 decessi in 24ore tra cui 60enne Senigallia - Pino__Merola : Covid: Marche, 10 decessi in 24ore tra cui 60enne Senigallia - AnsaMarche : Covid: Marche, 10 decessi in 24ore tra cui 60enne Senigallia. Bilancio vittime sale a 1.763, 6 morti provincia Pesa… -