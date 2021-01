Covid-19, nessun decesso al ‘San Pio’: il bollettino (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – nessun decesso all’ospedale “Sa Pio” di Benevento per il terzo giorno consecutivo. I ricoveri nel reparto Covid del nosocomio cittadino salgo a 53 unità (ieri erano 49). Si registra anche una dimissione di paziente residente in altre province. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –all’ospedale “Sa Pio” di Benevento per il terzo giorno consecutivo. I ricoveri nel repartodel nosocomio cittadino salgo a 53 unità (ieri erano 49). Si registra anche una dimissione di paziente residente in altre province. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

