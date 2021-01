Covid-19, l’allarme di Miozzo (CTS): “Dal 4 marzo ad oggi per i maturandi solo 3 settimane di lezione in presenza, è pericoloso” (Di lunedì 18 gennaio 2021) "In alcune regioni ci sono dei giovani che andranno alla maturità quest'anno e che dal 4 marzo ad oggi hanno fatto non più di 3 settimane scuola in presenza. Questo è veramente pericoloso". Lo ha detto a "Tutti in classe" su Rai Radio 1 Agostino Miozzo, coordinatore del Cts. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 gennaio 2021) "In alcune regioni ci sono dei giovani che andranno alla maturità quest'anno e che dal 4adhanno fatto non più di 3scuola in. Questo è veramente". Lo ha detto a "Tutti in classe" su Rai Radio 1 Agostino, coordinatore del Cts. L'articolo .

Agenzia_Ansa : #Covid, 718 i detenuti positivi, impennata nelle carceri a Milano. In una settimana i casi sono cresciuti di oltre… - RaiNews : Novecento #migranti ospitati in tende dell'esercito, in migliaia ancora dormono nei boschi o in rifugi di fortuna.… - Agenzia_Ansa : L'allarme di #Fontana: 'La #Lombardia si sta avviando alla zona rossa' #Covid #ANSA @FontanaPres… - orizzontescuola : Covid-19, l’allarme di Miozzo (CTS): “Dal 4 marzo ad oggi per i maturandi solo 3 settimane di lezione in presenza,… - annamariasummon : RT @noitre32: NON CI SONO DATI CERTI SUGLI EFFETTI AVVERSI DEL VACCINO COVID 'Mancano informazioni fondamentali: ma per quale motivo me lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’allarme Non perdiamo il contatto con i pazienti cronici: l'allarme degli esperti Fortune Italia