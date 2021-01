Coronavirus, via libera in Brasile al vaccino di AstraZeneca e al cinese Sinovac. Scontro tra governatori Usa e Casa Bianca: le dosi extra promesse non sono mai arrivate (Di lunedì 18 gennaio 2021) Brasile MICHAEL DANTAS / AFP Una volontaria distribuisce mascherine gratuite a Manus, in BrasileSei milioni di dosi per le prime vaccinazioni in Brasile sono due i vaccini contro il Coronavirus approvati in Brasile dall’Anvisa, l’agenzia per la sicurezza sanitaria nazionale. Domenica 17 gennaio è stato approvato l’uso in emergenza del vaccino Coronavac, realizzato dalla cinese Sinovac, e quello di AstraZeneca con l’Università di Oxford, per un totale di otto milioni di dosi in prima battuta. Come riporta il Guardian, sei milioni sono già state fornite da Sinovac, mentre altre due sono in attesa da ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 gennaio 2021)MICHAEL DANTAS / AFP Una volontaria distribuisce mascherine gratuite a Manus, inSei milioni diper le prime vaccinazioni indue i vaccini contro ilapprovati indall’Anvisa, l’agenzia per la sicurezza sanitaria nazionale. Domenica 17 gennaio è stato approvato l’uso in emergenza delCoronavac, realizzato dalla, e quello dicon l’Università di Oxford, per un totale di otto milioni diin prima battuta. Come riporta il Guardian, sei milionigià state fornite da, mentre altre duein attesa da ...

eziomauro : Coronavirus nel mondo, in Brasile è emergenza ossigeno. Bolsonaro sotto attacco - Susannagr17 : CORONAVIRUS: GERMANIA, aumento di CONTAGI fuori controllo e NON bastano più le normali MASCHERINE. I Dettagli… - pianainforma : Coronavirus, aumentano i contagi +351 con tre morti - - generacomplotti : RT @RadioCivita: ?? Nuovo Podcast! 'GR Lazio Sud - 13 gennaio 2021' su @Spreaker #allerta #barca #bilancio #bufale #butac #coronavirus #covi… - marinelli1957 : La Cina registra 109 casi di Coronavirus. E costruisce un ospedale da 1.500 stanze in 5 giorni - L'HuffPost… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Coronavirus oggi: Moratti, Speranza sospenda zona rossa per 48 ore. Francia, da domani vaccino ... Il Sole 24 ORE Variante brasiliana, sale preoccupazione. Speranza: "Stop a voli dal paese sudamericano"

Roma, 16 gennaio 2021 - Aumentano le varianti del Coronavirus in circolazione ... in una ragazza rientrata lo scorso 20 dicembre dall'Inghilterra. In via di conferma anche un secondo caso, registrato ...

Coronavirus, risultati confortanti dallo screening nel trapanese: su 17.944 tamponi 189 positivi

avrebbero “scavalcato la fila” per il vaccino covid facendosi somministrare la prima dose dell’antidoto al coronavirus pur non essendo in lista. Insomma categorie di persone non appartenenti a quelle ...

Roma, 16 gennaio 2021 - Aumentano le varianti del Coronavirus in circolazione ... in una ragazza rientrata lo scorso 20 dicembre dall'Inghilterra. In via di conferma anche un secondo caso, registrato ...avrebbero “scavalcato la fila” per il vaccino covid facendosi somministrare la prima dose dell’antidoto al coronavirus pur non essendo in lista. Insomma categorie di persone non appartenenti a quelle ...