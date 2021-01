Coronavirus: risalgono i contagi nelle carceri lombarde (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gennaio 2021 - Torna a impensierire la stiuazione dei contagi nelle carceri lombarde . Attualmente sono 198 i detenuti positivi al Covid, di cui sette ricoverati, come riferito dal ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gennaio 2021 - Torna a impensierire la stiuazione dei. Attualmente sono 198 i detenuti positivi al Covid, di cui sette ricoverati, come riferito dal ...

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 435 nuovi casi di persone risultate positive al Covid, 19 decessi e 627 guariti.

Numeri in aumento negli ultimi giorni a causa di tre focolai: Busto Arsizio, Bergamo e Vigevano. A San Vittore il virus è stato contenuto ...

