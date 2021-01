Coronavirus, news. Il bollettino: 8.824 casi su 158.674 tamponi. I morti sono 377. DIRETTA (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il rapporto positivi/tamponi con i test aggregati si attesta al 5,56%. Al 9,83% invece il rapporto con i tamponi molecolari. Aumentano di 127 unità i ricoveri ordinari, +41 quelli in terapia intensiva. Prosegue la campagna vaccinale con la somministrazione dei richiami, che il commissario Arcuri raccomanda di effettuare con lo stesso farmaco e nei tempi del protocollo. Gli studenti tornano in classe per decisione del Cts. La curva dei contagi non cala. Conte alla Camera sulla crisi: "Parlo a testa alta" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il rapporto positivi/con i test aggregati si attesta al 5,56%. Al 9,83% invece il rapporto con imolecolari. Aumentano di 127 unità i ricoveri ordinari, +41 quelli in terapia intensiva. Prosegue la campagna vaccinale con la somministrazione dei richiami, che il commissario Arcuri raccomanda di effettuare con lo stesso farmaco e nei tempi del protocollo. Gli studenti tornano in classe per decisione del Cts. La curva dei contagi non cala. Conte alla Camera sulla crisi: "Parlo a testa alta"

repubblica : Coronavirus, in Amazzonia è emergenza: manca ossigeno e ospedali pieni - SkySportMotoGP : Coronavirus, il medico di Fausto Gresini: “E' ancora grave, in ventilazione meccanica” #SkyMotori - eziomauro : Coronavirus nel mondo, in Brasile è emergenza ossigeno. Bolsonaro sotto attacco - Popagni : Secondo Montagnier il coronavirus è stato manipolato per un vaccino anti-Aids - FalconioAlice : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi, 18 gennaio: 8.824 nuovi casi -