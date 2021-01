Coronavirus, news. Il bollettino: 8.824 casi su 158.674 tamponi. I morti sono 377. DIRETTA (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il rapporto positivi/tamponi al 5,56% (dato influenzato dal conteggio dei tamponi antigienici insieme a quelli molecolari). Aumentano di 127 unità i ricoveri ordinari, +41 quelli in terapia intensiva. Prosegue la campagna vaccinale con la somministrazione dei richiami, che il commissario Arcuri raccomanda di effettuare con lo stesso farmaco e nei tempi del protocollo. Gli studenti tornano in classe per decisione del Cts. La Camera vota la fiducia al governo Conte, ora la prova del Senato Leggi su tg24.sky (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il rapporto positivi/al 5,56% (dato influenzato dal conteggio deiantigienici insieme a quelli molecolari). Aumentano di 127 unità i ricoveri ordinari, +41 quelli in terapia intensiva. Prosegue la campagna vaccinale con la somministrazione dei richiami, che il commissario Arcuri raccomanda di effettuare con lo stesso farmaco e nei tempi del protocollo. Gli studenti tornano in classe per decisione del Cts. La Camera vota la fiducia al governo Conte, ora la prova del Senato

