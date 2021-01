Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi lunedì 18 gennaio: 16 decessi e 872 casi positivi, Roma sotto quota 400 (Di lunedì 18 gennaio 2021) oggi su quasi 10mila tamponi nel Lazio (-1.188) e oltre 5mila antigenici per un totale di oltre 15mila test, si registrano 872 casi positivi (-371), 16 i decessi (-5) e +1.021 i guariti. Diminuiscono ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 gennaio 2021)su quasi 10mila tamponi nel(-1.188) e oltre 5mila antigenici per un totale di oltre 15mila test, si registrano 872(-371), 16 i(-5) e +1.021 i guariti. Diminuiscono ...

eziomauro : Coronavirus nel mondo, in Brasile è emergenza ossigeno. Bolsonaro sotto attacco - Internazionale : “La crisi scoppia nel momento peggiore possibile per il paese, che lotta per arginare la pandemia di coronavirus e… - rep_roma : Coronavirus, nel Lazio 872 nuovi casi e 16 decessi. D'Amato: 'Oltre mille guariti ma terapie intensive in aumento'… - gattorosarosa : Coronavirus, a Roma 426 nuovi casi: sono 872 nel Lazio. I dati del 18 gennaio - zazoomblog : Coronavirus oggi nel Lazio 872 nuovi casi (a Roma scendono a quota 400) e 16 vittime. Ecco i dati delle Asl -… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: in due hotel di St. Moritz quarantena per la variante inglese. Cina, 100 contagi al... la Repubblica Coronavirus in Calabria: 256 nuovi contagiati e 4 vittime nelle ultime 24 ore

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 29.329 (+256 rispetto a ieri), quelle ... per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 135. Nel conteggio sono compresi ...

Covid in provincia, nel buon lunedì stona il Varesotto, nuova impennata

I decessi registrati oggi sono stati +45. Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi ...

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 29.329 (+256 rispetto a ieri), quelle ... per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 135. Nel conteggio sono compresi ...I decessi registrati oggi sono stati +45. Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi ...