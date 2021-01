Coronavirus, Miozzo: “Curva sotto controllo, abbiamo risultati migliori di altri paesi europei. Confido che il ritardo Pfizer si risolverà in una settimana” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “L’indicazione del comitato è quello di lavorare per contenere e ridurre questa maledetta Curva. L’Italia sta lavorando bene, è un prezzo pesante quello pagato dai cittadini, abbiamo passato un periodo di vacanze invernali inusuale ma i risultati ci sono, sono evidenti non abbiamo avuto la Curva che altri paesi hanno avuto, non abbiamo il numero delle vittime che altri paesi europei hanno avuto. Al momento sembra una Curva sotto controllo anche se sotto controllo ci arriveremo solo con l’immunità di gregge”. A parlare è il coordinatore del comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo, che sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) “L’indicazione del comitato è quello di lavorare per contenere e ridurre questa maledetta. L’Italia sta lavorando bene, è un prezzo pesante quello pagato dai cittadini,passato un periodo di vacanze invernali inusuale ma ici sono, sono evidenti nonavuto lachehanno avuto, nonil numero delle vittime chehanno avuto. Al momento sembra unaanche seci arriveremo solo con l’immunità di gregge”. A parlare è il coordinatore del comitato tecnico scientifico Agostino, che sul ...

Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid ... Oggi rientrano a scuola 640mila studenti delle superiori ma solo in 4 Regionio. Miozzo (Cts): "Non è un momento di rischio, si deve tornare".

