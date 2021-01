Coronavirus, meno tamponi ma 157 nuovi positivi nelle Marche: infetto un test su tre/ La mappa del contagio (Di lunedì 18 gennaio 2021) ANCONA - Epidemia di Coronavirus , sono stati 157 i nuovi positivi segnalati oggi, lunedì 18 gennaio, dal Gores nelle Marche . Un numero basso rispetto agli ultimi gorni, ma nevitabilmente legato, ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 18 gennaio 2021) ANCONA - Epidemia di, sono stati 157 isegnalati oggi, lunedì 18 gennaio, dal Gores. Un numero basso rispetto agli ultimi gorni, ma nevitabilmente legato, ...

MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, Pfizer taglia la fornitura di vaccini all’Italia: il disappunto di Arcuri: L’azienda farmaceutic… - NurseTimes : ?? Nurse Times Coronavirus, Pfizer taglia la fornitura di vaccini all’Italia: il disappunto di Arcuri: L’azienda far… - News24Italy : #Vaccino anti-Covid, Ulss 6 Euganea: «In arrivo meno dosi, costretti a rallentare la somministrazione» - torinoggi : Coronavirus, stabili i ricoveri: 495 nuovi positivi per un tasso del 5,7%, ma con meno tamponi - romasulweb : Vaccino Coronavirus, nel Lazio 'tempi più lunghi per over 80': 12 mila dosi in meno dopo taglio forniture Pfizer -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus meno Coronavirus oggi: Moratti, Speranza sospenda zona rossa per 48 ore. Francia, da domani vaccino ... Il Sole 24 ORE Come sta andando la vaccinazione anti Covid in Russia?

Il 18 gennaio la campagna vaccinale con Sputnik V passa da “su larga scala” a “di massa”. Intanto la popolazione sembra divisa, tra chi ha più di 45 anni e non vede l’ora di farsi inoculare il vaccino ...

La Polizia Stradale dell’Emilia-Romagna fa il bilancio del 2020

L’anno 2020 è, senza dubbio, stato caratterizzato dalla pandemia da COVID-19 che ha stravolto la quotidianità del ... che hanno cagionato 1 vittima (3 vittime in meno dello scorso anno). I conducenti ...

Il 18 gennaio la campagna vaccinale con Sputnik V passa da “su larga scala” a “di massa”. Intanto la popolazione sembra divisa, tra chi ha più di 45 anni e non vede l’ora di farsi inoculare il vaccino ...L’anno 2020 è, senza dubbio, stato caratterizzato dalla pandemia da COVID-19 che ha stravolto la quotidianità del ... che hanno cagionato 1 vittima (3 vittime in meno dello scorso anno). I conducenti ...