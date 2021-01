Coronavirus | la Lombardia ricorre al Tar «Zona rossa penalizzante»

(Di lunedì 18 gennaio 2021) A confermarlo il presidente Attilio Fontana intervenendo in Consiglio regionale. L’assegnazione dell’area a più alto rischio viene definita «fortemente, e ingiustamente,

RegLombardia : #LNews A fronte di 24.129 tamponi effettuati, sono 930 i nuovi positivi (3,8%). I guariti/dimessi sono 976. *Come… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-57). A fronte di 16.338 ta… - RegLombardia : Diminuiscono i ricoverati nelle TI (-2) e nei reparti (-54). 25.051 tamponi, 1.603 i nuovi positivi (6,3%) Guariti/… - iltirreno : 'Ho parlato di Pil riferendomi non ai vaccini, ma alla zona rossa: la Lombardia non la merita' - IlSedutomulo : RT @Barbara86764611: I due mesi che sconvolsero la Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

Dopo la decisione di assegnare il colore rosso alla Lombardia il governatore Fontana, come annunciato, ha presentato ricorso al Tar ...“I farmacisti hanno svolto un ruolo prezioso durante l’emergenza sanitaria, a diretto contatto con la popolazione, pur essendo stati completamente dimenticati dal Governo. Per questa ragione, in linea ...