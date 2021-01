Coronavirus: Italia primo Paese in Europa per spese di prevenzione sanitaria (Di lunedì 18 gennaio 2021) In termini assoluti, il nostro Paese dedica alla prevenzione il 4,4% della spesa sanitaria complessiva, contro una media Ue del 2,8%. Seguono la Finlandia (4%), l'Estonia, i Paesi Bassi e la Svezia (tutte al 3,3%) Leggi su firenzepost (Di lunedì 18 gennaio 2021) In termini assoluti, il nostrodedica allail 4,4% della spesacomplessiva, contro una media Ue del 2,8%. Seguono la Finlandia (4%), l'Estonia, i Paesi Bassi e la Svezia (tutte al 3,3%)

TizianaFerrario : L’assurda storia di Guardiagrele paese in Abruzzo dove è stata scoperta variante inglese #Covid ma si è perso tempo… - ilpost : Oggi in Toscana è iniziata la somministrazione del vaccino sviluppato da Moderna - RegioneLazio : #Coronavirus: Claudia Alivernini e gli altri operatori sanitari che per primi in Italia sono stati sottoposti a vac… - biif : RT @ROBERTOCERVA: Spionaggio ad Harvard? In carcere luminare della biochimica Usa. L'accusa: era al soldo dei cinesi (ha fondato un laborat… - ElisaLongo19 : RT @ROBERTOCERVA: Spionaggio ad Harvard? In carcere luminare della biochimica Usa. L'accusa: era al soldo dei cinesi (ha fondato un laborat… -