Coronavirus | in Veneto 47 morti in 24 ore Zaia | «Vergognosi i tagli alle forniture di vaccino | campagna a rischio» – Il video

In Veneto si contano 998 nuovi positivi al Coronavirus e 47 morti nelle ultime 24 ore. L'incidenza dei casi comunicata dalla Regione nel bollettino del 18 gennaio è del 5,04%. Nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari, sia quelli rapidi (per un totale di 19.795 tamponi effettuati). Il totale dei contagiati in Veneto dall'inizio dell'epidemia tocca così quota 299.170, quello dei decessi arriva a 8.025. I ricoverati attuali sono 3.015, di cui 354 in terapia intensiva (invariato) e 2.661 in area non critica (-54). Per quanto riguarda i vaccini, il governatore Luca Zaia ha dichiarato: «Quello che sta accadendo è vergognoso. Pfizer ci ha tagliato il 53% delle forniture e noi abbiamo già fissato gli appuntamenti per i richiami. Così la campagna ...

