Coronavirus: in provincia Varese 319 nuovi casi, Milano ne conta 256 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gen. (Adnkronos) - I nuovi casi di Covid19 per provincia in Lombardia vedono il primato a Varese, dove si contano 319 nuovi contagiati dal virus. A Milano e provincia sono 256, di cui 117 in città. A Bergamo sono 47, a Brescia 186; numeri alti anche a Como 155. Pochi contagi a Cremona (22), Lecco (15), Lodi (21), Pavia (30) e Sondrio (5). In provincia di Mantova, la Regione segnala 44 positivi, a Monza 53. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021), 18 gen. (Adnkronos) - Idi Covid19 perin Lombardia vedono il primato a, dove sino 319giati dal virus. Asono 256, di cui 117 in città. A Bergamo sono 47, a Brescia 186; numeri alti anche a Como 155. Pochigi a Cremona (22), Lecco (15), Lodi (21), Pavia (30) e Sondrio (5). Indi Mantova, la Regione segnala 44 positivi, a Monza 53.

