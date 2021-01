Coronavirus in Piemonte, il bollettino di oggi: 19 decessi e 435 nuovi positivi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lieve aumento dei ricoveri nella giornata di oggi. Il bollettino Covid della Regione Piemonte segnala oggi due nuovi ingressi nei reparti di terapia intensiva (totale 166) e 10 nelle corsie ordinar ... sul sito. Leggi su lastampa (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lieve aumento dei ricoveri nella giornata di. IlCovid della Regionesegnaladueingressi nei reparti di terapia intensiva (totale 166) e 10 nelle corsie ordinar ... sul sito.

Zamberlett : RT @FmMosca: #PIEMONTE Devono fare 24.000 tamponi di domenica per trovare il 4% di positivi, di cui il 2% asintomatico. LIBERATE LA MIA RE… - oggicronacaal : Coronavirus in Piemonte, il bollettino odierno - NovaraToday : Coronavirus: +435 contagi in Piemonte, risalgono i ricoveri in ospedale (+12) - SimonaSr29 : RT @astigov: 4993 i vaccinati contro la Covid-19 oggi in Piemonte - astigov : 4993 i vaccinati contro la Covid-19 oggi in Piemonte -