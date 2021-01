CORONAVIRUS IN ITALIA, IL BOLLETTINO DEL 18 GENNAIO: AUMENTANO I RICOVERI (Di lunedì 18 gennaio 2021) I DATI DI OGGI DEL CORONAVIRUS Diminuiscono i contagi da CORONAVIRUS di pari passo ai tamponi. Diminuisce quindi anche, il tasso di positività: 5,6% (-0,3% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 8.824 positivi su 158.674 test effettuati. Rispettivamente, -3.591 infetti e -53.104 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 17 GENNAIO. Inoltre AUMENTANO le terapie intensive, +41. Sale anche il numero dei RICOVERI, +127 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, diminuisce il numero dei guariti, 14.763 (-1.747 rispetto ai dati del 17 GENNAIO). In 24h sono morte 377 persone a causa del Covid-19 in ITALIA. Leggi anche CORONAVIRUS IN ITALIA, IL BOLLETTINO DEL 17 GENNAIO Nel ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) I DATI DI OGGI DELDiminuiscono i contagi dadi pari passo ai tamponi. Diminuisce quindi anche, il tasso di positività: 5,6% (-0,3% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 8.824 positivi su 158.674 test effettuati. Rispettivamente, -3.591 infetti e -53.104 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 17. Inoltrele terapie intensive, +41. Sale anche il numero dei, +127 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, diminuisce il numero dei guariti, 14.763 (-1.747 rispetto ai dati del 17). In 24h sono morte 377 persone a causa del Covid-19 in. Leggi ancheIN, ILDEL 17Nel ...

