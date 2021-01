Coronavirus in Campania, i dati del 17 gennaio: 714 nuovi positivi e 1.138 guariti (Di lunedì 18 gennaio 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 17 gennaio dell’unità di Crisi regionale riporta 714 positivi su 7.758 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 714 positivi al Coronavirus in Campania, di cui 26 casi identificati da test antigenico rapido, 1.138 guariti e 25 decessi, di cui 6 nelle ultime 48 ore e Leggi su 2anews (Di lunedì 18 gennaio 2021)in: il bollettino di ieri 17dell’unità di Crisi regionale riporta 714su 7.758 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 714alin, di cui 26 casi identificati da test antigenico rapido, 1.138e 25 decessi, di cui 6 nelle ultime 48 ore e

