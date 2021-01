Coronavirus, il bollettino di oggi: 8.824 nuovi casi e 377 morti. Il tasso di positività scende al 5,6. Tornano a crescere le terapie intensive (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 8.824 nuovi casi di contagio da Coronavirus, contro i 12.545 di ieri, a fronte di 158.674 tamponi (circa 53mila in meno rispetto a ieri). Il tasso di positività, che dal 15 gennaio si calcola comprendendo anche i test rapidi antigenici, scende per il secondo giorno di fila al 5,6% (ieri era al 5,9). Le vittime sono 377, come ieri, per un totale di 82.554 decessi dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 547.058 (-6.316), 521.630 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 14.763 in più. Tornano a crescere i ricoveri nelle terapie ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 8.824di contagio da, contro i 12.545 di ieri, a fronte di 158.674 tamponi (circa 53mila in meno rispetto a ieri). Ildi, che dal 15 gennaio si calcola comprendendo anche i test rapidi antigenici,per il secondo giorno di fila al 5,6% (ieri era al 5,9). Le vittime sono 377, come ieri, per un totale di 82.554 decessi dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 547.058 (-6.316), 521.630 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 14.763 in più.i ricoveri nelle...

