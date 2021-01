Coronavirus | fecondazione assistita e vaccino? 3 consigli degli esperti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos Salute) - Vaccinazione contro Covid-19, sì o no per chi sta cercando una gravidanza con la? Sempre più coppie desiderose di un figlio si stanno ponendo questa domanda; le indicazioni delle autorità sanitarie, in assenza di dati specifici nelle sperimentazioni, puntano sulla necessità di valutare caso per caso, studiando a fondo la singola situazione della donna o dell'uomo. "Chiaramente l'attenzione principale si rivolge alla futura mamma, al suo stato di salute, alla presenza di altre malattie croniche che possano esporla a rischi di forme gravi di Covid-19 o di complicanze della gravidanza, ma anche alla sua professione, se può rappresentare un ulteriore fattore di esposizione al virus Sars-Cov-2", spiega Filippo Maria Ubaldi, presidente della Società italiana fertilità e sterilità-Medicina della ...