Coronavirus | Dg Oms | ' a rischio distribuzione equa vaccini'

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Ginevra, 18 gen. (Adnkronos Salute) - Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ritiene che siano "a serio" le "prospettive di un'deianti Covid-19". Citato da Sky News, il Dg ha quindi sostenuto che "il mondo è sull'orlo di un fallimento morale catastrofico". Nelladeicontro ilSars-CoV-2 si è adottato ''un approccio che mette ai più poveri e i vulnerabili del mondo, ma è anche controproducente", ha detto Tedros in apertura della riunione annuale del Consiglio di amministrazione dell'Oms. "A lungo andare questo approccio non farà altro che prolungare la pandemia", ha aggiunto. Tedros ha quindi detto di aver notato che ...

In Norvegia le autorità sanitarie locali hanno affermato che non ci sono prove tra i decessi e la somministrazione del vaccino di Pfizer - BioNTech.Varianti inglese e sudafricana L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha chiesto uno sforzo globale per sequenziare e condividere più genomi del coronavirus, in modo da tracciare le mutazioni.