Coronavirus, bollettino del 18 gennaio: 377 morti (totale 82.554), 8.224 positivi, tasso al 5,6% (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono 158.674 i test per il Coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 211.778 Leggi su firenzepost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono 158.674 i test per il(molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 211.778

