Coronavirus: assessore Lombardia, 'preoccupa situazione montagna, governo intervenga' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gen. (Adnkronos) - "Basta prendere in giro la montagna. La decisione del governo di prorogare la chiusura gli impianti di risalita avrà serie ripercussioni per l'intero comparto che incassa un altro duro colpo. Le regioni alpine hanno pronta una proposta di ristori che, grazie al nostro pressing, sarà oggetto di discussione nella Conferenza delle Regioni del prossimo giovedì 21 gennaio". Lo afferma Massimo Sertori, assessore alla montagna della Regione Lombardia. "Possibile - rimarca Sertori - che in Austria, Francia, Svizzera e Germania queste attività siano indennizzate e quindi si fa in modo di scongiurare il loro fallimento, mentre in Italia rimane solo un enorme, incredibile e indicibile punto di domanda?" La situazione, sottolinea Sertori, "è sempre più ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gen. (Adnkronos) - "Basta prendere in giro la. La decisione deldi prorogare la chiusura gli impianti di risalita avrà serie ripercussioni per l'intero comparto che incassa un altro duro colpo. Le regioni alpine hanno pronta una proposta di ristori che, grazie al nostro pressing, sarà oggetto di discussione nella Conferenza delle Regioni del prossimo giovedì 21 gennaio". Lo afferma Massimo Sertori,alladella Regione. "Possibile - rimarca Sertori - che in Austria, Francia, Svizzera e Germania queste attività siano indennizzate e quindi si fa in modo di scongiurare il loro fallimento, mentre in Italia rimane solo un enorme, incredibile e indicibile punto di domanda?" La, sottolinea Sertori, "è sempre più ...

