Coronavirus | 8 824 nuovi casi con 158 674 tamponi compresi i rapidi I morti sono 377

(Di lunedì 18 gennaio 2021)8.824 idi infezione da Sars-Cov-2 rintracciati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 158.674processati,i test antigenici. I377. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS 8.824 nuovi casi (15.8674 tamponi) e 377 decessi - Siciliano741 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 18/01/21 • Attualmente positivi: 547.058 • Deceduti: 82.554 (+377) • Dimessi/Guariti: 1.760.489 (+14.763) •… - LIngegnere4 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 18/01/21 • Attualmente positivi: 547.058 • Deceduti: 82.554 (+377) • Dimessi/Guariti: 1.760.489 (+14.763) •… - MarcG_69 : #COVID19 , il bollettino di lunedì 18 gennaio: 8.824 casi con 377 morti #Covid #Coronavirus #Covid_19… - SailorGio : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 18/01/21 • Attualmente positivi: 547.058 • Deceduti: 82.554 (+377) • Dimessi/Guariti: 1.760.489 (+14.763) •… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 824

Corriere della Sera

In Italia si registrano altri 377 morti di Covid-19 nelle ultime 24 ore, lo stesso di ieri. I nuovi positivi sono invece 8.824, in calo rispetto a domenica, a fronte di 158.674 tamponi effettuati. Cre ...Sono oggi 8.824 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, in calo rispetto ai 12.545 di ieri, ma con soli 158.674 tamponi effettuati (ieri 211.078). Le vittime sono state 377 (stesso numero di ieri), per un ...