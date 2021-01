Corona virus: Italia, 547058 attualmente positivi a test (-6316 in un giorno) con 82554 decessi (377) e 1760489 guariti (14763). Totale di 2390101 casi (8824) Dati della protezione civile: effettuati 158674 tamponi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 547058 attualmente positivi a test (-6316 in un giorno) con 82554 decessi (377) e 1760489 guariti (14763). Totale di 2390101 casi (8824) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 158674 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 18 gennaio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(377) e).di) proviene da Noi Notizie..

Rebelle56595570 : @bernaftaustin @McLovin12631212 Che la gente prende il corona virus dopo aver fatto il vaccino da tre giorni, ma ch… - bcksbrns : RT @OFFRIMIDABERE: mi spiegate perché ultimamente i social media sono diventati una noia? O forse sono io che mi sono stufata di tutto e di… - Eled_nil : RT @AnnDePa: Variante sconosciuta del virus è stata scoperta presso l’ospedale di Garmisch in Baviera. Il virus mutato viene esaminato in… - IngColombo : @RaiNews IL PROBLEMA DELLE RESTRIZIOONI ANTI diritti_doveri NELLA Corona_Virus_pandemia NON è ANCORA CAMBIATO... pE… - brunengerlapuso : RT @BrunengerClips: 1430 views - by taddi - Brunenger Clips - NANO NO SE SALVO DEL CORONA VIRUS - 2020-02-07 1639_1.mp4 -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus Coronavirus oggi: oltre un milione di vaccinazioni in Italia. Nuova variante in Germania, impatto da ... Il Sole 24 ORE Coronavirus, 8824 nuovi casi e 377 decessi: aumentano le terapie intensive

Leggero calo dei contagi in Italia. Sono infatti 8.824 i test (molecolari e antigenici) positivi al Coronavirus registr ...

CORONAVIRUS: QUANDO torneremo a una VITA NORMALE? Il PREMIER CONTE ha dato la RISPOSTA

“All’inizio dello scorso anno, e forse già dalla fine del 2019, il virus SARS-CoV2 ha iniziato a diffondersi in Cina e in altri Paesi. L’Italia e’ stata colpita per prima in Europa, e duramente. La ...

Leggero calo dei contagi in Italia. Sono infatti 8.824 i test (molecolari e antigenici) positivi al Coronavirus registr ...“All’inizio dello scorso anno, e forse già dalla fine del 2019, il virus SARS-CoV2 ha iniziato a diffondersi in Cina e in altri Paesi. L’Italia e’ stata colpita per prima in Europa, e duramente. La ...