Coppa Italia, le designazioni: Roma-Spezia a Ghersini, Lazio-Parma ad Ayroldi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Scendono in campo le Romane per chiudere il turno degli ottavi di finale di Coppa Italia. Martedì sera toccherà alla Roma impegnata nel match contro lo Spezia. La sfida dei giallorossi sarà diretta da Ghersini di Genova con Guida al Var. Toccherà invece ad Ayroldi dirigere Lazio-Parma in programma giovedì con Banti al Var. Le designazioni arbitrali Roma – Spezia Martedì 19/01 h.21.15 Ghersini PRENNA – LOMBARDI IV: PASQUA VAR: GUIDA AVAR: DI VUOLO Lazio – Parma Giovedì 21/01 h. 21.15 Ayroldi DE MEO – RASPOLLINI IV: SACCHI VAR: BANTI AVAR: LIBERTI SportFace.

