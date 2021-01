Coppa Italia: Lazio – Parma, in Tv e formazioni (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lazio – Parma è una delle partite degli ottavi di finale di Coppa Italia. La gara si giocherà giovedì 21 gennaio allo stadio Olimpico a partire dalle 21.15. Verrà trasmessa in diretta su Rai 2 e potrà inoltre essere seguita sulla piattaforma streaming Rai Play. Entrambe le squadre puntano alla vittoria per qualificarsi ai quarti di finale. Lazio – Roma: il derby è dei biancocelesti Coppa Italia: Lazio – Parma, come si presentano le squadre? La situazione che Lazio e Parma presentano in Serie A, è completamente diversa. Se infatti i biancocelesti sono settimi in classifica, i crociati si trovano al penultimo posto. Nonostante appartenga alla zona retrocessione, la squadra di D’Aversa vuole ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 18 gennaio 2021)è una delle partite degli ottavi di finale di. La gara si giocherà giovedì 21 gennaio allo stadio Olimpico a partire dalle 21.15. Verrà trasmessa in diretta su Rai 2 e potrà inoltre essere seguita sulla piattaforma streaming Rai Play. Entrambe le squadre puntano alla vittoria per qualificarsi ai quarti di finale.– Roma: il derby è dei biancocelesti, come si presentano le squadre? La situazione chepresentano in Serie A, è completamente diversa. Se infatti i biancocelesti sono settimi in classifica, i crociati si trovano al penultimo posto. Nonostante appartenga alla zona retrocessione, la squadra di D’Aversa vuole ...

