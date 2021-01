Coppa Italia, designazioni arbitrali: Roma-Spezia a Ghersini. Ayroldi per Lazio-Parma (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo i primi sei ottavi di finale, disputati la settimana scorsa, la Coppa Italia di calcio è pronta a riprendersi la scena.Sono due i match mancanti che completeranno il calendario dell'edizione corrente di Tim Cup, andando a determinare chi tra le compagini rimaste potrà accedere al turno successivo della competizione. Di seguito le designazioni arbitrali delle ultime due partite valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma tra domani e giovedì:Roma – Spezia (Martedì 19/01 H.21.15): GhersiniPrenna – LombardiIV: PasquaVAR: GuidaAVAR: Di VuoloLazio – Parma (Giovedì 21/01 H. 21.15): AyroldiDe Meo – RaspolliniIV: SacchiVAR: BantiAVAR: Liberti Leggi su mediagol (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo i primi sei ottavi di finale, disputati la settimana scorsa, ladi calcio è pronta a riprendersi la scena.Sono due i match mancanti che completeranno il calendario dell'edizione corrente di Tim Cup, andando a determinare chi tra le compagini rimaste potrà accedere al turno successivo della competizione. Di seguito ledelle ultime due partite valide per gli ottavi di finale diin programma tra domani e giovedì:(Martedì 19/01 H.21.15):Prenna – LombardiIV: PasquaVAR: GuidaAVAR: Di Vuolo(Giovedì 21/01 H. 21.15):De Meo – RaspolliniIV: SacchiVAR: BantiAVAR: Liberti

