Copa Maradona | il Boca Juniors vince ai rigori la prima edizione

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Illadella Coppa di Lega argentina intitolata a Diego Armando. Gli xeneizes hanno alzato il trofeo dopo aver battuto in finale il Banfield. Nella finalissima andata in scena al ‘Bicentenario’ di San Juan, le due compagini argentine si sono contese il trofeo ai calci di rigore, dopo che Lollo aveva agguantato il pareggio all’ultimo secondo per i biancoverdi, rispondendo così al vantaggio delcon Cardona al 64?. Foto: AFA Federazione L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.