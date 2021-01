Convocati Milan per il Cagliari: ritorno importante per Pioli (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Milan parte per Cagliari: tamponi negativi per il resto della squadra dopo la positività di Calhanoglu e Theo Hernandez Stefano Pioli ha diramato la lista dei Convocati per la gara di stasera contro il Cagliari. ritorno importante per il tecnico: convocato Saelemaekers. PORTIERI- A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu.DIFENSORI- Calabria, Conti, Dalot, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.CENTROCAMPISTI- Castillejo, Díaz, Di Gesù, Hauge, Kessie, Meïte, Michelis, Saelemaekers, Tonali.ATTACCANTI- Colombo, Ibrahimovi?, Maldini, Roback. CONTINUA A LEGGERE SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilparte per: tamponi negativi per il resto della squadra dopo la positività di Calhanoglu e Theo Hernandez Stefanoha diramato la lista deiper la gara di stasera contro ilper il tecnico: convocato Saelemaekers. PORTIERI- A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu.DIFENSORI- Calabria, Conti, Dalot, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.CENTROCAMPISTI- Castillejo, Díaz, Di Gesù, Hauge, Kessie, Meïte, Michelis, Saelemaekers, Tonali.ATTACCANTI- Colombo, Ibrahimovi?, Maldini, Roback. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

