Contributi figurativi Naspi, sono utili al diritto della pensione? (Di lunedì 18 gennaio 2021) I Contributi figurativi derivanti dall'indennità di disoccupazione sono utili ai fini previdenziali? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 gennaio 2021) Iderivanti dall'indennità di disoccupazioneai fini previdenziali? L'articolo .

Riforma pensioni, la previdenza complementare diventa sempre più importante e occorre anche muoversi per tempo per averne benefici ...

Per chi non ha anzianità di versamento antecedente il 31 dicembre 1992 invece vige il vincolo dei 5 anni massimo di contributi figurativi utilizzabili. Va ricordato che i contributi figurativi sono ...

