Conti-Benatia | rinforzi in difesa per il Parma

Il Parma si rifà il look in difesa assicurandosi la coppia Conti-Benatia. L' esterno sinistro arriverà dal Milan, mentre e il centrale marocchino, Medhi Benatia, lascia la formazione araba dell' Al-Dulail per ritornare in Serie A dopo le esperienze con le maglie di Udinese, Roma e Juventus. Conti-Benatia: Il terzino rossonero si trasferisce in gialloblù con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 7 milioni di euro legati al raggiungimento della salvezza da parte del club emiliano. Il giocatore, che firmerà un contratto quadriennale, andrà a rimpolpare la già nutrita batteria di terzini a disposizione del tecnico Roberto D' Aversa, tornato a Parma dopo l'esonero di Liverani. È in via di definizione anche la ...

