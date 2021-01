Conte parla alla Camera: "Questa crisi non ha alcun fondamento" (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - "Ci siamo dovuti confrontare con la pandemia. In questi mesi così drammatici Questa maggioranza ha dimostrato grande responsabilità raggiungendo unità nelle vedute e risolutezza nell'azione". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel suo intervento alla Camera. Conte ha detto anche di confidare "ancora in una stagione riformista", sostenendo che "c'è una visione, una solida vocazione europeista e un disegno riformatore ampio e coraggioso". Prima di recarsi a Montecitorio, Conte, parlando con i giornalisti, aveva sostenuto di avere "fiducia nei parlamentari e nel Paese". E aveva aggiunto: "Si parla nelle sedi opportune, nelle sedi istituzionali. C'è una crisi in corso", quindi "la situazione non è affatto ... Leggi su agi (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - "Ci siamo dovuti confrontare con la pandemia. In questi mesi così drammaticimaggioranza ha dimostrato grande responsabilità raggiungendo unità nelle vedute e risolutezza nell'azione". Lo ha detto il premier, Giuseppe, nel suo interventoha detto anche di confidare "ancora in una stagione riformista", sostenendo che "c'è una visione, una solida vocazione europeista e un disegno riformatore ampio e coraggioso". Prima di recarsi a Montecitorio,ndo con i giornalisti, aveva sostenuto di avere "fiducia neimentari e nel Paese". E aveva aggiunto: "Sinelle sedi opportune, nelle sedi istituzionali. C'è unain corso", quindi "la situazione non è affatto ...

