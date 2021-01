Conte oggi alla Camera e domani al Senato: cosa può succedere nei due giorni cruciali della crisi di governo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono ore decisive queste per Giuseppe Conte – le ultime – per riuscire a trovare i numeri necessari per una nuova maggioranza nell’esecutivo. Dopo lo strappo di Italia Viva, con il ritiro di due ministre e di un sottosegretario, l’obiettivo dichiarato del premier e delle altre forze di maggioranza è quello di riuscire a puntellare quel che resta della maggioranza per evitare che il Paese vada a nuove elezioni nel pieno di una pandemia. Ma ormai la caccia ai responsabili non è facile. E i numeri potrebbero non essere dalla parte del presidente del Consiglio. Le opzioni sul tavolo di Palazzo Chigi sono tante e la risoluzione della crisi non sembra vicina. Che cosa succede quindi adesso? La fiducia alla Camera Fin dall’annuncio di Matteo Renzi, con ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono ore decisive queste per Giuseppe– le ultime – per riuscire a trovare i numeri necessari per una nuova maggioranza nell’esecutivo. Dopo lo strappo di Italia Viva, con il ritiro di due ministre e di un sottosegretario, l’obiettivo dichiarato del premier e delle altre forze di maggioranza è quello di riuscire a puntellare quel che restamaggioranza per evitare che il Paese vada a nuove elezioni nel pieno di una pandemia. Ma ormai la caccia ai responsabili non è facile. E i numeri potrebbero non essere dparte del presidente del Consiglio. Le opzioni sul tavolo di Palazzo Chigi sono tante e la risoluzionenon sembra vicina. Chesuccede quindi adesso? La fiduciaFin dall’annuncio di Matteo Renzi, con ...

