Conte: "La crisi ha fatto salire spread Ma adesso si volta pagina". VIDEO (Di lunedì 18 gennaio 2021) "In questi mesi drammatici" della pandemia da Covid "questa maggioranza ha dimostrato grande responsabilita', raggiungendo convergenza di vedute, risolutezza di azione anche nei momenti piu' difficili". Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 18 gennaio 2021) "In questi mesi drammatici" della pandemia da Covid "questa maggioranza ha dimostrato grande responsabilita', raggiungendo convergenza di vedute, risolutezza di azione anche nei momenti piu' difficili". Lo dice il premier Giuseppein Aula alla Camera Segui su affaritaliani.it

