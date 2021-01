Conte, in Forza Italia spuntano i tentati dal salto: «All?ultimo si fanno gli affari migliori» (Di lunedì 18 gennaio 2021) È talmente un fatto di vita e di morte che il luogo delle trattative, delle speranze, delle illusioni e possibili disillusioni è la stanza della Terapia d?Urgenza - così... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 18 gennaio 2021) È talmente un fatto di vita e di morte che il luogo delle trattative, delle speranze, delle illusioni e possibili disillusioni è la stanza della Terapia d?Urgenza - così...

borghi_claudio : Sempre più in basso... È IN CORSO UNA TRATTATIVA SEGRETA DI CONTE CON FORZA ITALIA PER SOSTITUIRE ITALIA VIVA - HuffPostItalia : 'Lascio Forza Italia, mi prendo le responsabilità'. Polverini vota la fiducia a Conte - La7tv : #lariachetira #Crisidigoverno, @CarloCalenda (Azione): 'In Europa sono alleati Forza Italia, il PD, i liberali, LeU… - gialacaldaia : RT @doluccia16: La Polverini ha votato la fiducia a Conte e lascerà Forza Italia. Distinti saluti e un cordiale vaffanculo. ?????? - AMinghetti : RT @jacopo_iacoboni: Conte ha conquistato 1 voto da Forza Italia, Renata Polverini. -