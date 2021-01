Conte falso europeista: s’inchina alla Ue solo per la poltrona. E il “no” al Mes lo dimostra (Di lunedì 18 gennaio 2021) europeista a tutto tondo. Tanto da tracciare un solco prima di invocare la fatidica «scelta di campo»: filo-Ue da un lato, sovranisti dall’altro. Giuseppe Conte non smette mai di stupire. La sua arte di indossare un abito per ogni occasione ne fa a buon titolo il vero Fregoli della politica italiana. Un professionista del trasformismo, distinto e persino distante dai volgari voltagabbana sempre pronti ad inguattarsi in ogni anfratto del potere pur di non perderne le tracce. Eviteremo perciò di ricordarne la corrispondenza di amorosi sensi con Donald Trump al tempo del «dear Giuseppi» o la spericolata involuzione da Avvocato del popolo a garante dell’establishment. Come lui anche Di Maio Più importante è invece sottolinearne la spregiudicatezza con cui, complice anche un’informazione sempre più di prossimità, riesce a non fare i seguire i fatti alle ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 gennaio 2021)a tutto tondo. Tanto da tracciare un solco prima di invocare la fatidica «scelta di campo»: filo-Ue da un lato, sovranisti dall’altro. Giuseppenon smette mai di stupire. La sua arte di indossare un abito per ogni occasione ne fa a buon titolo il vero Fregoli della politica italiana. Un professionista del trasformismo, distinto e persino distante dai volgari voltagabbana sempre pronti ad inguattarsi in ogni anfratto del potere pur di non perderne le tracce. Eviteremo perciò di ricordarne la corrispondenza di amorosi sensi con Donald Trump al tempo del «dear Giuseppi» o la spericolata involuzione da Avvocato del popolo a garante dell’establishment. Come lui anche Di Maio Più importante è invece sottolinearne la spregiudicatezza con cui, complice anche un’informazione sempre più di prossimità, riesce a non fare i seguire i fatti alle ...

Mentre il Paese reale aspetta risposte, soluzioni ma soprattutto prospettive. Corrado Trento Ciociaria Editoriale Oggi. Crisi di governo ai tempi della pandemia. Non l'aveva il Governo gialloverde, co ...

L'addio di De Filippo a Iv: «Voterò la fiducia a Conte»

Oggi voterà la fiducia al Governo Conte. Non condivide la rottura di Renzi e si smarca da Italia Viva tornando in quella che definisce la «casa-madre», il Partito democratico. L'on. Vito De Filippo, 5 ...

