Conte alla Camera scarica Italia Viva e fa un appello: ecco le sue parole (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Per il premier Giuseppe Conte è l'ora della verità, dopo la rottura con Matteo Renzi. Il presidente del Consiglio è intervenuto alla Camera per tentare di rilanciare la sua azione di governo. Domani sarà la volta del Senato. L'appello di Conte è ai "responsabili", mentre Pd e M5s chiudono all'ipotesi di riportare Italia Viva nella maggioranza. Entrando a Palazzo Chigi dall'ingresso posteriore, il premier Conte ha dichiarato a 'Fanpage': "Se ho fiducia nei parlamentari? Ho fiducia nei parlamentari e nel Paese". Ai microfoni del 'Tg2' ha aggiunto: "La situazione non è affatto semplice, c'è una crisi. Speriamo di uscirne rapidamente".

