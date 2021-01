Conte alla Camera: “La crisi non ha fondamento: l’Italia è sgomenta.” Appello ai deputati: “Ci aiuti chi ha a cuore il destino dell’Italia” (Di lunedì 18 gennaio 2021) U Appello accorato alle “forze volenterose”: “Chi ha a cuore il destino dell’Italia ci aiuti. Se il Parlamento vorrà accordare la fiducia assicuro a tutti i cittadini che faremo tutto per il Paese e aggiungeremo il nostro cuore. Costruiamo questo nuovo vincolo politico aperto a tutti. Io sono disposto a fare la mia parte: Viva l’Italia, grazie!”. Con questo richiamo al termine di un lungo discorso, il premier Giuseppe Conte ha parlato nell’Aula della Camera dei deputati per cercare un chiarimento sulla crisi di governo apertasi dopo lo strappo di Matteo Renzi e del suo partito Italia Viva. Forte richiamo alla responsabilità da parte del presidente del Consiglio. Ma anche all’importanza ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 18 gennaio 2021) Uaccorato alle “forze volenterose”: “Chi ha aildelci. Se il Parlamento vorrà accordare la fiducia assicuro a tutti i cittadini che faremo tutto per il Paese e aggiungeremo il nostro. Costruiamo questo nuovo vincolo politico aperto a tutti. Io sono disposto a fare la mia parte: Viva, grazie!”. Con questo richiamo al termine di un lungo discorso, il premier Giuseppeha parlato nell’Aula delladeiper cercare un chiarimento sulladi governo apertasi dopo lo strappo di Matteo Renzi e del suo partito Italia Viva. Forte richiamoresponsabilità da parte del presidente del Consiglio. Ma anche all’importanza ...

Nel suo intervento alla Camera dei deputati per chiedere la fiducia il premier Giuseppe Conte ha definito la crisi aperta da Matteo Renzi “senza alcun fondamento” facendo appello a “forze parlamentari ...

“Il governo si impegnerà a promuovere un impianto di riforma elettorale di impronta proporzionale, ovviamente quanto più condivisa, che possa coniugare l’esigenza di rappresentanza con quella pur inel ...

