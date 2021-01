Conte alla Camera: «Disagio per crisi infondata. Costruiamo un governo con tutti coloro che hanno a cuore il destino dell'Italia» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Giuseppe Conte ha parlato per 56 minuti alla Camera dei Deputati, e così, con le comunicazioni del presidente del Consiglio, la crisi di governo è approdata in Parlamento.... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 18 gennaio 2021) Giuseppeha parlato per 56 minutidei Deputati, e così, con le comunicazioni del presidente del Consiglio, ladiè approdata in Parlamento....

borghi_claudio : Allora? Niente costruttori? Nessuno che voglia mettersi lì a far continuare a far fare affari alla cricca di conte… - borghi_claudio : A conte risponderò io alla fine del suo intervento. Prenderò la parola per sesto. #camera - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - acolombo66 : RT @alebarbano: Conte alla Camera: io di qui non mi muovo e governo con la minoranza. Rivendica l’assistenzialismo inefficiente, ma nessuna… - ve10ve : RT @FabrizioDelpret: Quello di #Conte oggi alla Camera è il più bel “vaffanculo Renzi” parafrasato mai sentito negli ultimi sei anni. Ci v… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte alla Conte alla sfida in Aula ma la via è stretta. Il Pd chiude a Renzi Agenzia ANSA Governo: Conte 'si volta pagina', appello ai 'volenterosi'/Adnkronos

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Un discorso di chiusura verso chi ha provocato una "crisi irresponsabile", la volontà di "voltare pagina", di "completare il patto di legislatura" con Pd, M5s e Leu e il ra ...

Governo: Conte, 'presidenza G20, indirizzeremo agenda globale'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "È appena iniziata la Presidenza italiana del G20: avremo la possibilità di indirizzare l’agenda globale sulle priorità che abbiamo già anticipato e che ruotano sulla triad ...

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Un discorso di chiusura verso chi ha provocato una "crisi irresponsabile", la volontà di "voltare pagina", di "completare il patto di legislatura" con Pd, M5s e Leu e il ra ...Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "È appena iniziata la Presidenza italiana del G20: avremo la possibilità di indirizzare l’agenda globale sulle priorità che abbiamo già anticipato e che ruotano sulla triad ...